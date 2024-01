Manchester City é o quarto time inglês a vencer o Mundial de Clubes

O Manchester City inscreveu pela primeira vez o seu nome na lista de campeões do Mundial de Clubes, na qual sucede o Real Madrid, clube com mais títulos na competição, com um total de cinco.

O time inglês, quarto representante da Premier League a erguer o troféu, é o último campeão mundial de clubes antes da mudança de formato que será implementada em 2025, em que o torneio que reunia os campeões de cada confederação passará a contar com 32 equipes e será realizado a cada quatro anos.