Luis Suárez se juntará a Messi no Inter Miami

O uruguaio Luis Suárez voltará a jogar com Lionel Messi na temporada 2024 da Major League Soccer (MLS), a liga americana, após o Inter Miami anunciar oficialmente a contratação do atacante de 36 anos.

A dupla dividiu o ataque do Barcelona entre 2014 e 2020 e junto com Neymar, que se transferiu para o Paris Saint-Germain em julho de 2017, formou o famoso trio MSN, um dos melhores ataques da história do futebol.

"Estamos felizes em dar as boas-vindas em nosso clube ao atacante de classe mundial Luis Suárez... que vem de uma grande temporada no futebol do Brasil. Será um jogador-chave em nosso elenco", disse um dos proprietários do Inter Miami, Jorge Mas.