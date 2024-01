Lautaro Martínez desfalca Inter em último jogo antes do Natal

O argentino Lautaro Martínez, artilheiro do campeonato italiano, está fora do último jogo da Inter de Milão antes do Natal devido a um desconforto na coxa, anunciou nesta sexta-feira (22) o clube milanês.

A Inter, líder da Serie A com quatro pontos de vantagem sobre a Juventus, recebe o Lecce no sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela 17ª rodada do campeonato italiano, antes de visitar o Genoa, no dia 29 de dezembro, antes do intervalo do final da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um comunicado, o clube afirma que o atacante argentino sentiu um desconforto na coxa esquerda durante a derrota nas oitavas de final da Copa da Itália nesta semana para o Bologna (2 a 1).