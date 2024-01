Jovic evita derrota do Milan contra lanterna Salernitana

Em Salerno, o inglês Fikayo Tomori abriu o placar para o Milan aos 17 minutos, mas os donos da casa, comandados pelo ex-jogador do Milan Filippo Inzaghi, viraram a com gols do argentino Federico Fazio (42', com uma bela cabeçada), e Antonio Candreva (63').

A Salernitana achava que tinha garantido a vitória, mas de forma dolorosa, aos 90 minutos, o Milan fez 2 a 2 com um gol do sérvio Luka Jovic, após uma assistência de cabeça de Olivier Giroud.

"O mais difícil aqui era jogar a partida fora e foi exatamente isso que fizemos. Estávamos controlando o jogo, mas nos distraímos e neste nível não se pode fazer isso", lamentou o técnico do Milan, Stefano Pioli, em entrevista à plataforma DAZN.

Mais cedo nesta sexta-feira, a Lazio (9ª) derrotou o Empoli (18º) por 2 a 0 e o Genoa (14º) venceu por 2 a 1 em sua visita ao Sassuolo (15º).

A Serie A não para nos festejos de Natal e a 17ª rodada continua neste sábado.

A Inter de Milão, depois de ter sido eliminada na quarta-feira pelo Bologna na Copa de Itália, vai tentar consolidar sua liderança no campeonato.