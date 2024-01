Holanda enviará 18 caças F-16 para Ucrânia

A exportação de material militar requer autorização prévia para evitar um uso indesejado, motivo pelo qual os aparelhos serão, primeiramente, avaliados em conformidade com os critérios da União Europeia (UE), acrescentou o ministério.

A Holanda enviará 18 caças americanos F-16 para a Ucrânia, anunciou o governo holandês nesta sexta-feira (22), no momento em que Kiev enfrenta uma pressão crescente da Rússia nas linhas de frente de batalha.

Com o apoio dos Estados Unidos, Dinamarca e Holanda formalizaram em agosto seu compromisso de entregar até 61 caças, assim que os pilotos ucranianos tiverem sido treinados.

Quase dois anos após o início da ofensiva russa na Ucrânia, o que se desenha é uma guerra de desgaste, com as forças russas voltando a tomar a iniciativa em alguns pontos do "front".

