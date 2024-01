"Fechamos um capítulo", diz Guardiola, após título mundial do City

O técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, afirmou nesta sexta-feira (22), após vencer o Mundial de Clubes com uma goleada sobre o Fluminense (4-0), que a sua equipe fechou um ciclo vitorioso, após uma temporada dos sonhos.

"Agora é descansar no Natal, comprar outro livro e começar a escrever porque fechamos o livro dos últimos dez anos", disse metaforicamente sobre os triunfos do clube que pretende continuar a comandar, como manifestou na imprensa antes do jogo.

O treinador catalão, que somou ao seu currículo um quarto Mundial de Clubes, afirmou que cada todas as vezes são "especiais", mas destacou "a primeira vez com o Barça, ganhamos o 'sextete', com o meu clube de toda a vida, foi incrível".

"Com o City ganhamos pela primeira vez, nos dá uma enorme satisfação. eu disse aos jogadores que é um troféu que iremos lembrar para sempre".

"Não sei o que acontecerá ao City nos próximos 20 anos, se será considerado um dos melhores times da história, conheço a consistência com que lutamos na Inglaterra por todos os títulos", acrescentou.

Guardiola destacou que não sabe neste momento a extensão da lesão do meio-campista espanhol Rodri, que foi substituído no segundo tempo. "Pela expressão em seu rosto ele parece bem, veremos como evoluiu nos próximos dias".