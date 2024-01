Ex-vice-presidente do Equador investigado por peculato pede asilo no México

O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, investigado por desvio de fundos em obras contratadas após um terremoto em 2016, pediu asilo ao México, informou seu advogado Eduardo Franco nesta sexta-feira (22).

"Está confirmado, isso posso confirmar", declarou Franco à AFP.

O ex-vice-presidente no mandato do então presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) está desde domingo (17) na embaixada do México em Quito, onde permanece como convidado.