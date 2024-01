Ex-presidente do Suriname vai pedir indulto após ratificação da pena de prisão

"O advogado apresentou ao Ministério Público [...] um pedido de suspensão da execução da pena [...] devido à sua intenção de apresentar uma solicitação de indulto ao presidente da República do Suriname", segundo uma nota de imprensa.

A defesa do ex-presidente do Suriname, Desi Bouterse, apresentou um recurso ao Ministério Público para suspender a pena de 20 anos de prisão, ratificada na quarta-feira pelo assassinato de 15 opositores, e prevê pedir um indulto, anunciou o MP nesta sexta-feira (22).

"Como presidente, vou revisar os pareceres com especialistas e vou tomar uma decisão coerente com nossa concepção do Estado de direito, coerente com o espírito que queremos como país, levando em conta que vários grupos querem satisfação, ordem e paz", afirmou Santokhi.

O presidente Chan Santokhi afirmou, por sua vez, que daria sequência ao processo, pedindo a opinião do tribunal assim que fosse informado sobre um possível pedido de indulto.

No sábado, milhares de apoiadores de Bouterse se reuniram na sede do seu partido para manifestar apoio com o lema "Libertem Bouta", seu apelido.

"Não vamos semear o caos. Vamos aguentar até as eleições de 2025", disse Bouterse em um discurso, no qual pediu calma.

No entanto, ele advertiu que "as coisas podem sair do controle", em alusão aos possíveis problemas que sua prisão poderia provocar.