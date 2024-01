Ex-agente de modelos é condenado a 16 anos de prisão na França por estupros

"Você não fez amor com as quinze partes civis. Você as violentou", afirmou Auger nesta sexta-feira diante do réu.

"Sou consciente do mal que fiz. Não tenho nada a acrescentar", declarou Mapaga antes de os juízes se retirarem para deliberar.

O tribunal também o condenou a sete anos de supervisão sócio-judicial e o proibiu de exercer qualquer atividade futura na indústria da moda.

Mapaga, que compareceu em liberdade sob controle judicial após quatro anos de prisão preventiva, entre junho de 2016 e junho de 2020, foi detido e algemado após a sentença.

As jovens demandantes receberam o veredicto entre lágrimas. "Finalmente", disse uma delas, menor de idade na época dos fatos.

Segundo a acusação, o modus operandi de Mapaga, renomado agente de modelos no mundo da moda, era sempre o mesmo.