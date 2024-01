Espanha ainda avalia se participará de coalizão liderada pelos EUA no mar Vermelho

"A Espanha nunca participará de uma operação de forma unilateral", afirmou em coletiva de imprensa a porta-voz do governo de esquerda, Pilar Alegría, destacando que o país faria isso somente "sob o guarda-chuva da União Europeia e da OTAN".

O governo da Espanha afirmou nesta sexta-feira (22) que está mantendo "máxima prudência" antes de decidir se participará da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos para proteger o tráfego marítimo de ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho.

A porta-voz falou após uma reunião entre o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, e o líder da oposição de direita, Luis Alberto Núñez Feijóo.

Este último disse em coletiva de imprensa que Sánchez indicou-lhe "que a decisão espanhola é não intervir, ou pelo menos não intervir nas condições solicitadas pelos Estados Unidos".

Já desde terça-feira, o governo espanhol havia indicado que não participaria unilateralmente dessa coalizão militar.

Os huthis, apoiados pelo Irã, ameaçaram atacar qualquer navio com vínculos com Israel que navegue ao longo da costa do Iêmen, em resposta à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Diante do aumento dos ataques nas últimas semanas nas águas que levam ao Canal de Suez, ponto de passagem de quase 10% do comércio mundial, várias empresas de navegação decidiram desviar seus navios.