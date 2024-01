Doze ficam feridos em ataque de drone da Ucrânia no leste do país

Pelo menos 12 pessoas, incluindo socorristas, ficaram feridas nesta sexta-feira (22) no ataque de um drone da Ucrânia em Donetsk, grande cidade no leste do país sob controle de Moscou, anunciaram as autoridades da ocupação.

"O lançamento de um projétil por um drone no distrito de Kirov, da capital regional, deixou 12 feridos hoje", informou Denis Pushilin, que lidera a ocupação na região de Donetsk e na cidade homônima, por meio do Telegram.

Entre os feridos estão cinco socorristas e funcionários dos serviços municipais, esclareceu.