Diniz destaca fidelidade do Flu ao seu futebol apesar da derrota na final do Mundial

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, destacou a fidelidade de seu time à sua ideia futebolística, apesar da dura goleada de 4 a 0 sofrida diante do Manchester City, na final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (22), em Jidá, na Arábia Saudita.

"O time foi o Fluminense do começo ao final do ano. A gente pegou o melhor time do mundo nos últimos cinco anos, com muita capacidade de definir", disse o técnico brasileiro aos microfones oficiais no final da partida.

Admirado na América do Sul pelo jogo ofensivo e vistoso, o Flu foi derrotado pela equipe inglesa, comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola e que conquistou o seu primeiro Mundial e o décimo primeiro consecutivo de um clube na Europa.