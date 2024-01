Cuba abre caminho para a eutanásia com aprovação de nova lei de saúde

O Parlamento cubano aprovou, nesta sexta-feira (22), uma nova lei de saúde que reconhece o direito dos cubanos "em fase agonizante ou terminal" a decidirem que sua vida não seja prolongada artificialmente ou pela aplicação de procedimentos válidos para morrer de forma "digna".

Um artigo desta nova lei, que só entrará em vigor quando o Legislativo aprovar uma norma para sua aplicação, "reconhece o direito das pessoas a terem acesso a uma morte digna, mediante o exercício das determinações para o fim da vida, que podem incluir a limitação do esforço terapêutico, os cuidados contínuos ou paliativos, e os procedimentos válidos que finalizem a vida", segundo o texto aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia Nacional do Poder Popular.

Este procedimento será destinado "a pessoas com doenças crônicas degenerativas e irreversíveis, com um sofrimento intratável, que estão em fase agonizante ou terminal de vida, ou tenham sofrido lesões que as coloquem nesta condição".