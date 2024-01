Crise migratória na fronteira com México enfraquece governo de Joe Biden

Mais de 2,4 milhões de migrantes foram interceptados por via terrestre entre outubro de 2022 e setembro de 2023, um fluxo também superior em relação a anos anteriores.

Nas últimas semanas, a Patrulha de Fronteira contabilizou cerca de 10 mil cruzamentos por dia, um ritmo mais intenso do que nos meses anteriores.

A chegada de milhares de migrantes procedentes do México todos os dias pressiona os estados e a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, uma crise que expõe o governo do democrata Joe Biden a críticas de seus adversários republicanos.

Desde terça-feira, as ferrovias das pontes Eagle Pass e El Paso, no Texas, estão fechadas, devido a um "ressurgimento" de entradas ilegais de migrantes em trens de carga.

Na Eagle Pass, o tráfego de veículos está novamente suspenso desde o início do mês, assim como em uma passagem no Arizona e outra na Califórnia. Os agentes de patrulha de fronteira garantem que estão tendo de redistribuir seu pessoal para concentrá-lo na interceptação e no registro de migrantes.

Após acusar o presidente Biden de "omissão deliberada" ante a situação, o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, sancionou nesta segunda-feira uma polêmica lei que criminaliza as entradas clandestinas em seu estado.

Este declarado partidário de Donald Trump assinou simbolicamente esta lei em Brownsville, em frente a um trecho do muro de fronteira, um projeto emblemático do ex-presidente republicano.

A lei institui um "crime para a entrada ilegal no Texas a partir de um país estrangeiro", punível com entre seis meses e 20 anos de prisão, no caso de reincidência.

O texto, que pode entrar em vigor em março, outorga às autoridades estatais o poder de prender imigrantes e deportá-los para o México, prerrogativas de autoridades federais.