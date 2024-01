Cozinheiro basco do Palácio de Buckingham distribui comida aos necessitados

José Luis García Basabe é um cozinheiro basco que vive duas realidades opostas em Londres. Seu trabalho no Palácio de Buckingham o leva para um ambiente de luxo, mas, em seu tempo livre, distribui alimentos com sua ONG aos mais vulneráveis da capital britânica.

"Vi a falecida rainha apenas duas vezes, dentro do carro. Quem vi de perto foi a Meghan", afirma, em referência à esposa do príncipe Harry, que agora vive na Califórnia, desde que o casal se mudou.

"Usava um grande chapéu e não a reconheci. Deve ser alguém da família!, pensei".

Em 2020, um ano depois de entrar em Buckingham, fundou a ONG OCA Community Kitchen (OCA Cozinha Comunitária).

"Durante a pandemia, por ser do grupo de risco já que sou diabético, me mandaram para a casa (do trabalho em Buckingham). Me entediei, e como colaboro com organizações latino-americanas em Londres, uma igreja me pediu para divulgar que distribuiria alimentos a pessoas carentes", conta.

"A notícia correu e rapidamente filas se formaram com 300, 400 pessoas em busca de comida. Percebi a necessidade e que deveria fazer algo", afirma.