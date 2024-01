Controladora do Pornhub pagará US$ 1,8 milhão nos EUA após acordo judicial

A controladora canadense do site de pornografia Pornhub, Aylo Holdings, irá pagar US$ 1,8 milhão (R$ 9 milhões) à justiça americana e uma indenização às vítimas, para evitar um processo por tráfico sexual, anunciou a procuradoria federal do Brooklyn, em Nova York.

Um supervisor independente será nomeado por um período de três anos para garantir que a Aylo respeite os termos acordados. A empresa terá que depositar mais de US$ 1,8 milhão para o governo federal.

A controladora do Pornhub.com e de outros sites de pornografia, como Brazzers e Youporn, também terá que indenizar "indivíduos vítimas de tráfico sexual", segundo o comunicado da justiça americana.