Conselho de Segurança da ONU exige ajuda humanitária em Gaza em larga escala

O Conselho de Segurança da ONU exigiu, nesta sexta-feira (22), a entrega de ajuda humanitária em larga escala à população de Gaza sem pedir um cessar-fogo imediato, uma medida rejeitada pelos Estados Unidos, apesar da pressão internacional.

A resolução, aprovada após intensas negociações com 13 votos a favor, nenhum contra e duas abstenções (Estados Unidos e Rússia), "exige que todas as partes autorizem e facilitem a entrega imediata, segura e sem obstáculos de assistência humanitária em grande escala" em Gaza e "criem as condições para um cessar duradouro das hostilidades".

Também exige o uso de "todas as rotas de acesso e circulação disponíveis em toda a Faixa de Gaza, incluindo as passagens de fronteira (...) para o fornecimento de ajuda humanitária".