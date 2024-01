Comunicado do Business Wire :Fujirebio

A H.U. Group Holdings Inc. e sua subsidiária integral, a Fujirebio, anunciaram hoje a disponibilidade do ensaio de plasma Lumipulse G pTau 217 para os sistemas de imunoensaio totalmente automatizados LUMIPULSE G. Este ensaio CLEIA ( imunoensaio enzimático por quimioluminescência) permite a medição quantitativa de Tau fosforilada na treonina 217 (pTau 217) no plasma humano K22EDTA em apenas 35 minutos. "O lançamento do ensaio pTau 217 Plasma na nossa plataforma LUMIPULSE, totalmente automatizada, é um passo essencial nos esforços da Fujirebio para levar novos e inovadores biomarcadores neurodegenerativos aos laboratórios e clínicos de todo o mundo", afirmou Goki Ishikawa, presidente e diretor executivo da Fujirebio Holdings, Inc. "As expectativas são elevadas em relação a este novo biomarcador, e os pesquisadores e profissionais de pesquisa clínica podem agora estudar sua utilidade clínica em uma plataforma que tem o rendimento necessário e cumpre os requisitos regulamentares para apoiar uma possível futura utilização de rotina." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sobre o pTau 217Pesquisas atuais indicam que a pTau plasmática, incluindo a pTau 217, é um preditor do status amiloide determinado por CSF1 ou PET2 e, portanto, capaz de diferenciar entre a doença de Alzheimer (DA) e doenças neurodegenerativas não DA3,4 e de prever a progressão para DA.5,6 Os biomarcadores baseados no sangue, como a pTau plasmática, podem ser usados como critérios de inclusão ou para avaliar a ligação ao alvo e a eficácia do tratamento em estudos clínicos, e podem avançar ainda mais no desenvolvimento e na implementação de tratamentos modificadores de doenças no campo da DA e distúrbios relacionados.7 Esse ensaio foi concebido para medir especificamente a fosforilação na posição treonina 217 no plasma humano.

Sobre a FujirebioA Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é líder global no campo de testes de diagnóstico in vitro (IVD) de alta qualidade. Tem mais de 50 anos de experiência acumulada na concepção, desenvolvimento, produção e comercialização mundial de produtos IVD robustos. A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores de CSF sob a marca Innogenetics há mais de 25 anos. A Fujirebio continua a ser a única empresa com uma linha tão abrangente de ensaios manuais e totalmente automatizados para doenças neurodegenerativas e mantém parcerias constantes com organizações e especialistas clínicos em todo o mundo para desenvolver novos caminhos para ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, mais fáceis e mais completas. Mais informações podem ser encontradas em www.fujirebio.com/alzheimer.

-- Thijssen E, et al. Plasma phosphorylated tau 217 and phosphorylated tau 181 as biomarkers in Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration: a retrospective diagnostic performance study. Lancet Neurol, 20(9): 739-752, 2021. -- Jonaitis EM, et al. Plasma phosphorylated tau 217 in preclinical Alzheimer's disease. Brain Commun, 5(2): fcad057, 2023. -- Mattsson-Carlgren N, et al. Prediction of longitudinal cognitive decline in preclinical Alzheimer disease using plasma biomarkers. JAMA Neurol, 80(4): 360-369, 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.