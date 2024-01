Comoção em Praga após ataque que deixou 14 mortos em universidade

Dezenas de tchecos se reuniram nesta sexta-feira (22) em frente a uma universidade em Praga, onde um estudante matou 14 pessoas e feriu mais de 20 na véspera antes de se suicidar no pior massacre da história do país, cujas motivações as autoridades tentam esclarecer.

Na entrada do prédio, os moradores da capital tcheca se reuniram em pequenos grupos e criaram um memorial com centenas de velas em homenagem aos mortos na tragédia, que causou caos e comoção no campus da Universidade Carolina.

"Não estamos nos Estados Unidos, essas coisas não acontecem na República Tcheca", declarou Richard Smaha, um aluno de 17 anos de uma escola de ensino médio próxima.