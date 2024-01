Cinco indígenas são mortos no sudoeste da Colômbia

Cinco pessoas, inclusive uma menor de 15 anos, foram mortas em uma comunidade indígena da etnia nasa no município colombiano Santander de Quilichao (sudoeste), informaram autoridades locais nesta sexta-feira (22).

Por volta das 04h, homens armados invadiram a casa do professor Jhon Freiman Ramos e atiraram em toda a sua família. Além do professor, morreram sua esposa, Yisel Menza, e uma filha menor de idade, Jelen Ramos, informou, em nota, a Associação de Cabildos Indígenas do Norte do Cauca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco depois, dois homens foram assassinados em uma casa próxima, acrescentou.