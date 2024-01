China e Nicarágua assinam acordo de crédito para aeroporto internacional

O ministro da Fazenda e Crédito Público, Iván Acosta, disse que o acordo será efetuado na moeda chinesa, o yuan, que chamou de "vantagem importante ara o país na estratégia de 'desdolarização'".

A empresa estatal China CAMC Engineering trabalhará na reconstrução e ampliação da pista do aeroporto de Punta Huete, que fica 58 quilômetros ao norte de Manágua, para transformá-la em um aeroporto internacional, e na fábrica de GLP.

Os dois países assinaram em agosto um Tratado de Livre Comércio que entrará em vigor em janeiro.

Nicarágua e China aceleraram os laços de cooperação desde que restabeleceram as relações diplomáticas em 2021, depois que Manágua cortou os vínculos com Taiwan, que Pequim considera um território próprio que pretende recuperar.

Pequim e Manágua estabeleceram relações diplomáticas no primeiro governo do sandinista Daniel Ortega, na década de 1980, mas após sua derrota eleitoral em 1990, a sucessora na presidência, Violeta Barrios de Chamorro, rompeu os vínculos com o país e estabeleceu laços com Taiwan.