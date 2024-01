China anuncia restrições aos jogos eletrônicos, um golpe para empresas do setor

O governo da China anunciou nesta sexta-feira um plano para impor novas restrições à indústria dos jogos online para lutar contra o vício entre a população, uma notícia que abalou o setor de tecnologia e várias empresas registraram quedas na Bolsa, com perdas milionárias.

O projeto publicado na internet pela agência reguladora chinesa pretende limitar as compras de uma pessoa dentro de um jogo para melhorar seu desempenho e tem a meta de combater os comportamentos compulsivos, em um país que é o maior mercado mundial do setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A China adotou as primeiras restrições ao setor de jogos eletrônicos em 2021, quando estabeleceu limites ao tempo que os menores de idade podem passar jogando online, no âmbito de uma campanha mais ampla para regulamentar as grandes empresas de tecnologia.