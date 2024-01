Barcelona fecha ano com derrota (3-2) para o América do México em amistoso nos EUA

Com um elenco repleto de jovens, o Barcelona se despediu do ano perdendo por 3 a 2 para o América do México, em amistoso realizado na quinta-feira em Dallas, no Texas, Estados Unidos, que disputou quase sem descanso.

O Barça, que apenas um dia antes havia derrotado com sofrimento o Almería no campeonato espanhol, marcou através dos jovens Lamine Yamal logo aos 6 minutos e Marc Guiu aos 28 minutos neste duelo disputado sob chuva no estádio Cotton Bowl.

O América, do técnico brasileiro André Jardine, time que acabou de se sagrar campeão mexicano, virou com uma dobradinha do colombiano Julián Quiñones aos 12 e 50 e um gol no fim de Henry Martin, aos 82.