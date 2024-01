Ator Charlie Sheen é atacado em casa nos EUA

O ator americano Charlie Sheen foi atacado em sua mansão em Malibu, na Califórnia, informou a polícia nesta sexta-feira (22). Uma suspeita foi presa e acusada de ataque e roubo.

O Departamento do Xerife do condado de Los Angeles indicou em comunicado que recebeu uma denúncia por "agressão/perturbação" na residência do astro da comédia "Two and a Half Men".

"Ao entrarem em contato com as partes envolvidas, os agentes identificaram Charlie Sheen como vítima de um ataque", informou.