Aston Villa empata com Sheffield United (1-1) e perde chance de liderar Premier League

O Aston Villa empatou em 1 a 1 em casa com o modesto Sheffield United e assim desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança provisória da Premier League, nesta sexta-feira (22), pela 18ª rodada.

"Estou muito feliz e orgulhoso dos jogadores", disse Emery à BBC. "Foi muito difícil manter a nossa sequência de vitórias. Eles defenderam muito bem".

O atacante jamaicano Leon Bailey marcou no início do segundo tempo, mas o lance foi anulado pelo VAR, que também negou três cobranças de pênalti para o Villa.

"Aceito o VAR sempre. Mas só hoje acho que foi demais. Não era necessário revisar duas ou três vezes no primeiro tempo. E o gol, não era necessário", comentou Emery.

Com este resultado, o Sheffield United (19º, 9 pontos), que tinha começado a rodada em último, deixou a lanterna para o Burnley (20º), que visita o Fulham no sábado.

O Aston Villa, que seria o líder em caso de vitória, sobe da terceira para a segunda posição. Alcança provisoriamente o Arsenal (1º, 39 pontos), que enfrenta o Liverpool (3º, 38) em Anfield no sábado, no confronto de maior destaque do fim de semana na Inglaterra.

O Manchester City, quarto colocado (34 pontos), não disputa a Premier League neste fim de semana.