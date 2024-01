Ajax é eliminado na Copa da Holanda por time da quarta divisão

O tradicionalíssimo Ajax de Amsterdã, que atravessa uma temporada de crise, sofreu um novo revés ao ser eliminado nas oitavas de final da Copa da Holanda pelo USV Hercules, time da quarta divisão.

O Ajax, que já conquistou esse troféu 20 vezes, a última em 2021, foi surpreendido ao perder por 3 a 2 no estádio Galgenwaard, em Utrecht, na quinta-feira (21).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em desvantagem de 2 a 0 no placar durante grande parte do jogo, o quatro vezes campeão da Champions League conseguiu empatar no final. Mas nos acréscimos, o zagueiro do time da casa Mats Grotenberg se tornou o herói marcando o terceiro gol do Hercules.