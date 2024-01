Wall Street sobe enquanto pouso suave da economia continua a ser prioridade

Após uma leve baixa na quarta-feira, os índices nova-iorquinos retomaram hoje o caminho positivo graças aos indicadores macroeconômicos.

O crescimento do PIB americano foi revisado para baixo para o terceiro trimestre, de 5,2% em 12 meses para 4,9%.

A impressão de que a economia americana está desacelerando vê-se confirmada pelo Federal Reserve (Fed, banco central) em Atlanta, que estima que o crescimento só será de 2,7% no quarto trimestre sobre uma base anualizada, assinalou Tom Cahill.

"A notícia mais importante foi a redução das estimativas de inflação", disse Michael Pearce, da Oxford Economics.

O relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostra que os preços anualizados subiram apenas 2% no terceiro trimestre, excluindo energia e alimentos, o que está em linha com a meta de longo prazo do Fed.

"Isto está em linha com a mensagem mais suave do Fed e, se for confirmado, abre as portas para um corte antecipado dos juros", disse Pearce.