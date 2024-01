Vin Diesel é processado por ataque sexual na Califórnia

Jonasson foi contratada em 2010 pela One Race, a produtora de Diesel, para trabalhar como assistente do ator, afirma a ação.

Asta Jonasson acusa a estrela de "Velozes e Furiosos" de tocá-la e beijá-la à força, além de se masturbar na frente dela em um hotel em Atlanta, durante as filmagens do quinto filme da famosa franquia cinematográfica, de acordo com a ação à qual a AFP teve acesso.

"Sua primeira tarefa era viajar imediatamente para trabalhar no local onde 'Velozes e Furiosos 5' estava sendo filmado", acrescenta o texto que detalha as responsabilidades da então assistente, "incluindo manter proximidade física com Vin Diesel caso fotos fossem tiradas do ator ao lado de outras mulheres quando ele participasse de eventos sem a namorada".

O texto afirma que, após uma noite em que Diesel "estava entretendo várias mulheres na suíte Empire de seu hotel de luxo", pediram a Jonasson que retirasse o ator do local, mas uma vez a sós com ela no quarto, "a atacou sexualmente".

Jonasson afirma que rejeitou todas as investidas do ator, fisicamente e verbalmente, negativas que Diesel "ignorou".

A ação destaca a corpulência de Diesel, além de seu poder como empregador, como fatores que facilitaram o suposto ataque.

A mulher afirma que, no dia seguinte, Samantha Vincent, irmã do ator e presidente da One Race, a chamou para demiti-la.

"Em vez de tomar medidas para protegê-la de novos ataques sexuais ou punir Vin Diesel por suas ações, Vincent [...] terminou o contrato dela".