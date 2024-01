Venezuela diz que libertação de Saab foi negociada de 'igual para igual' com EUA

A Venezuela disse nesta quinta-feira (21) que a libertação de Alex Saab, apontado como "laranja" do presidente Nicolás Maduro, foi produto de uma negociação de "igual para igual" com os Estados Unidos que se mantém em "pleno desenvolvimento".

Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento venezuelano e chefe da delegação de Maduro nesse processo, explicou que a troca de Saab por dez americanos e 18 venezuelanos presos na Venezuela foi acordada após uma negociação silenciosa no Catar, com mediação do emirado.

"No mês de maio foram iniciadas conversas diretas de igual para igual entre o governo dos Estados Unidos da América e o governo da República Bolivariana da Venezuela, com uma quantidade de pontos que já tem se refletido em resultados concretos", assinalou Rodríguez.