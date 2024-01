Uccrânia registra novo ataque russo com 35 drones

A Ucrânia enfrentou um novo ataque noturno russo com 35 drones Sahed de fabricação iraniana, dos quais 34 foram derrubados, anunciaram as autoridades do país nesta quinta-feira.

Os ataques foram executados "em ondas" durante a noite a partir de Chauda (na Crimeia ocupada), Primorsko-Akhtarsk (no Mar de Azov) e Kursk, uma cidade russa próxima da fronteira norte da Ucrânia, informou a Força Aérea ucraniana no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, 34 drones foram derrubados, acrescentou a Força Aérea, que não relatou vítimas ou danos.