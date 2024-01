Tela desconhecida do francês Jean Honoré Fragonard é leiloada por R$ 17 milhões

Um quadro desconhecido do pintor francês Jean Honoré Fragonard (1732-1806), "Jeune fille au chapeau" (Jovem com chapéu), foi arrematado por EUR 3,2 milhões (R$ 17 milhões) em um leilão em Paris nesta quinta-feira (21), anunciou a casa de vendas Boisgirard Antonini, que organizou o evento no Hotel Drouot.

Avaliado entre 400.000 e 600.000 euros (entre R$ 2,1 milhões e R$ 3,2 milhões), a tela foi mantida na mesma família desde o século XVIII.

Faz parte da mesma coleção do quadro "Philosophe", descoberto em 2021 e vendido por mais de 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões na cotação atual).