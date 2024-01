'Sociedade da Neve' e 'Tótem' entram na lista de pré-indicados do Oscar

"Tótem", escrito e dirigido pela mexicana Lila Avilés, é um drama que aborda a busca pelas raízes a partir da perspectiva de uma menina de sete anos.

As duas produções iniciaram sua corrida ao Oscar causando barulho no circuito de festivais de cinema na Europa.

A Academia divulga, em sua lista de pré-indicados, os semifinalistas em dez categorias do maior prêmio da indústria do cinema, algumas técnicas e documentais, além da cobiçada Melhor Filme Internacional.

"A Sociedade da Neve" também está presente na lista de pré-indicados para efeitos visuais, maquiagem e trilha sonora.

As outras produções semifinalistas pela estatueta de Melhor Filme Internacional são Amerikatsi (Armênia), "The Monk and the Gun" (Butão), "The Promised Land" (Dinamarca), "Folhas de Outono" (Finlândia), "O Sabor da Vida" (França), "The Teachers' Lounge" (Alemanha), "Terra de Deus" (Alemanha), "Io Capitano" (Itália), "Perfect Days" (Japão), "The Mother of All Lies" (Marrocos), "Four Daughters" (Tunísia), "20 Dias em Mariupol" (Ucrânia) e "Zona de Interesse" (Reino Unido).

"Estranha Forma de Vida", dirigido por Pedro Almodóvar, entrou entre os quinze semifinalistas para o Oscar de Melhor Curta-Metragem. Inspirado no faroeste, o filme é protagonizado por Ethan Hawke e Pedro Pascal.