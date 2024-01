Saída angolana da Opep afeta preços do petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, depois que Angola anunciou a sua retirada da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O preço do barril do Brent para entrega em fevereiro teve baixa de 0,39%, a US$ 79,39, e o do WTI para o mesmo mês, de 0,44%, a US$ 73,89.

Angola anunciou a sua saída da Opep devido a divergências sobre as cotas de produção, estimando que é hora de se "concentrar mais" em seus próprios objetivos, declarou seu ministro de Recursos Naturais.