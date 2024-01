Roma e Napoli se enfrentam precisando da vitória na 17ª rodada da Serie A

Roma e Napoli, duas equipes que não estão correspondendo às expectativas geradas antes do início da temporada, se enfrentam no Estádio Olímpico pela 17ª rodada da Serie A, a última antes das férias de fim de ano.

Cotados para lutar por uma vaga no Top 4, romanos e napolitanos estão por enquanto fora das posições que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. O time do sul da Itália está em quinto lugar com 27 pontos, 14 atrás da líder Inter, e tem dois pontos a mais que a equipe da capital, oitava na classificação.