Professor termina prova mais cedo e alunos processam governo

Na Coreia do Sul, 39 alunos relataram que foram prejudicados por um engano com a sirene do fim do teste e tiveram de terminar com 90 segundos de antecedência; veja

O processo afirma que a campainha que notificou o fim da primeira sessão durante o exame na escola de Kyungdong tocou 90 segundos antes do previsto.

As autoridades disseram que o professor responsável acionou acidentalmente o alarme. A escola, ao perceber o erro, devolveu as provas aos alunos na hora do almoço e permitiu-lhes resolver problemas e marcar respostas por 90 segundos, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. Porém, não permitiu que alterassem as respostas já marcadas.

Suneung: o Enem da Coreia do Sul

O caso é um reflexo da intensa pressão exercida sobre os adolescentes sul-coreanos que fazem o notoriamente difícil exame "Suneung" todos os anos, depois de passarem horas revisando nos chamados "cursinhos". Somente os alunos com as notas mais qualificadas conseguem garantir vagas nas melhores universidades do país.

O sistema educacional ultracompetitivo sul-coreano tem sido responsabilizado pela depressão adolescente e pelas taxas de suicídio, que estão entre as mais altas do mundo. O país tem a maior taxa de suicídio entre as 38 nações que formam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Estatísticas do governo da Coreia do Sul apontam que 13.352 pessoas tiraram a vida em 2021.

O que o celular tem a ver com a depressão entre adolescentes; ENTENDA