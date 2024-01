O Exército de Israel prosseguiu com os bombardeios nesta quinta-feira (21) na Faixa de Gaza, em particular em Khan Yunis e na passagem de fronteira de Kerem Shalom, ao mesmo tempo que continuam as negociações para obter uma trégua no conflito do país contra o movimento islamista Hamas.

JERUSALÉM:

Trauma do ataque do Hamas perdurará por gerações, afirma escritora israelense Zeruya Shalev

A escritora israelense Zeruya Shalev afirma estar "paralisada" desde o ataque do Hamas, cujo trauma "perdurará por gerações", segundo ela, ainda que assegure ter fé no "espírito de solidariedade da sociedade israelense".

=== FBL JUSTIÇA EUROPA ESP UE ===

BRUXELAS:

Derrota judicial para a Uefa reabre disputa no futebol europeu

A Justiça europeia decidiu nesta quinta-feira (21) que as regras da Uefa de 2021 contra a Superliga, polêmico projeto concorrente da atual Liga dos Campeões, são contrárias à lei, uma decisão que parece reabrir a disputa sobre o futuro do futebol europeu.

PARIS:

Governo inglês, entidades e clubes reagem à decisão da UE sobre Superliga

Estas foram as principais reações até o momento após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) de considerar contrárias ao direito à concorrência as normas da Uefa que proíbem torneios organizados fora da sua jurisdição, como o projeto da Superliga, promovido há dois anos por 12 clubes.

LAUSANNE:

Três divisões e 64 equipes, o novo projeto da Superliga

O novo projeto da Superliga apresentado nesta quinta-feira (21) para competir com a Liga dos Campeões da UEFA seria composto por três divisões e um total de 64 equipes no futebol masculino, e 32 clubes divididos em duas categorias, em sua versão feminina.

=== FBL MUNDIAL CLUBES ===

JEDÁ:

A constelação 'Citizen', último obstáculo entre o Fluminense e a consagração

Ser consagrado oficialmente o melhor time do mundo. Essa é a meta do Fluminense na véspera da final do Mundial de Clubes, na qual o tricolor carioca vai enfrentar, na sexta-feira, às 15h de Brasília, o campeão europeu, Manchester City, que entrará em campo sem Erling Haaland, mas com uma constelação de craques, para fechar com chave de ouro um ano histórico.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Milei decreta vasta desregulação da economia na Argentina

O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, ordenou na quarta-feira (20) a desregulação da economia por meio de um decreto que modifica ou revoga mais de 300 normas, incluindo a lei de aluguel e o regime trabalhista, o que provocou um protesto diante do Congresso.

CARACAS:

Venezuela troca com EUA 'presos políticos' por Alex Saab, 'embaixador' de Maduro

Os Estados Unidos libertaram, nesta quarta-feira (20), Alex Saab, um empresário acusado de ser testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca da liberdade de 10 presos americanos e 16 venezuelanos no país caribenho.

-- EUROPA

PRAGA:

Tiroteio na Universidade de Praga deixa mais de 15 mortos, dizem socorristas

Mais de 15 pessoas pessoas morreram, e outras dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira (21), quando um homem abriu fogo em uma universidade de Praga antes de ser morto pela polícia, informaram os serviços de emergência tchecos.

MADRI:

Pelo menos 2.056 pessoas foram vítimas de abusos na Igreja Católica na Espanha

Um documento divulgado nesta quinta-feira (21) indicou que pelo menos 2.056 menores foram vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja Católica na Espanha, de acordo com uma auditoria realizada por um escritório de advocacia a pedido da instituição religiosa.

VESOUL:

Chileno é condenado a 28 anos de prisão por assassinar ex-namorada japonesa na França

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (21) o chileno Nicolás Zepeda a 28 anos de prisão pelo assassinato premeditado de sua ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki em 2016.

PARIS:

Greve surpresa causa fechamento do Eurotúnel, sob Canal da Mancha

Uma greve imprevista dos funcionários franceses da Eurotunnel, empresa gestora do túnel sob o Canal da Mancha, provocou nesta quinta-feira (21) o fechamento dessa via ferroviária entre França e Reino Unido.

-- ÁSIA

SEUL:

Líder norte-coreano ameaça com 'ataque nuclear' se for provocado

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, advertiu que seu país não hesitará em lançar um ataque nuclear se for "provocado com armas nucleares", informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (21).

JISHISHAN:

Corrida contra o tempo para abrigar afetados pelo terremoto em plena onda de frio na China

Autoridades da China enfrentam nesta quinta-feira (21) uma "corrida contra o tempo" para garantir que os afetados pelo terremoto mais letal dos últimos anos estejam protegidos das baixas temperaturas do inverno.

TURKMENBASHI:

Cresce preocupação no Turcomenistão com queda no nível do mar Cáspio

"Eu antes navegava entre Turkmenbashi e Hazar", lembra Batyr Yusupov, funcionário de um cruzeiro no Turcomenistão. A ligação marítima é agora impossível, devido à alarmante descida do nível do Mar Cáspio, o maior mar fechado do mundo.

-- ÁFRICA

KINSHASA:

Eleições na República Democrática do Congo entram no segundo dia em cenário de muitos problemas

A República Democrática do Congo (RDC) entrou nesta quinta-feira (21) no segundo dia das eleições gerais, um pleito afetado por graves problemas logísticos e no qual alguns locais de votação nem chegaram a abrir as portas.

WAD MADANI:

Guerra se estende no Sudão e milhares de pessoas fogem

Mohammed Ibrahim tinha acabado de instalar-se em Wad Madani após abandonar sua casa na capital sudanesa Cartum, golpeada em cheio pela guerra que começou em abril. Agora os combates se ampliaram e precisou abandonar tudo pela segunda vez

=== SOCIEDADE, CULTURA E CIÊNCIA ===

PARIS:

Natal vegetariano e sem álcool? Ainda é para poucos, dizem os chefs

Existem alternativas vegetais ao "foie gras", ao salmão defumado e ao peru recheado para as festas de fim de ano? Bebidas não alcoólicas nos brindes? Na França, grandes chefs trabalham nesta direção, mas admitem que a demanda é, por enquanto, minoritária.

BUENOS AIRES:

A busca por um presente às vésperas de um Natal difícil na Argentina

Circulando por diferentes lojas de brinquedos e viajando de uma cidade para outra, Cecilia Rojas percorre a província de Buenos Aires em busca de pelo menos um presente de Natal para seus filhos, que este ano comemoram as festas em uma das piores crises econômicas da Argentina.

=== ESPORTE ===

FUTEBOL:

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

