ONU pressiona Israel para investigar morte de 11 palestinos como 'possível crime de guerra'

Eles morreram na noite de terça-feira durante uma intervenção do Exército israelense em um prédio residencial da cidade onde várias famílias se refugiavam.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos fez um apelo a Israel para que abra uma investigação sobre "a possível perpetração de um crime de guerra" por parte de seu Exército em Gaza.

"As Nações Unidas não podem ser consideradas um parceiro sério quando os seus órgãos e agências servem continuamente como alto-falantes da propaganda palestina e escudos para os terroristas do Hamas", acrescentou a fonte, que pediu anonimato.

Uma fonte oficial israelense chamou de "difamação" o relatório, baseado em "fatos não verificados" e "infundados", o que, disse, representa "um novo exemplo do viés" adotado há anos a respeito de Israel pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

"As autoridades israelenses devem conduzir imediatamente uma investigação independente, exaustiva e eficaz sobre estas alegações", considerou.

A agência confirmou as mortes de 11 palestinos, mas destacou que as circunstâncias "estão em processo de verificação".

As mortes de uma mãe e de sua filha pelas mãos de um soldado israelense em frente à única igreja católica em Gaza, no fim de semana passado, e as de três reféns israelenses enquanto agitavam uma bandeira branca geraram polêmica.

Israel afirma estar aberto à ideia de uma trégua, mas exclui qualquer cessar-fogo antes da "eliminação" do Hamas, grupo considerado uma organização terrorista por este país, pelos Estados Unidos, ou pela União Europeia.

Mais de 20.000 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início da ofensiva israelense, segundo o Hamas.