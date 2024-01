Oito jovens são condenados por agressão a adolescente em Paris

Oito jovens foram condenados, nesta quinta-feira (21), em Paris a até oito anos de prisão por sua participação no violento ataque contra um jovem em 2021, que pôs em destaque o fenômeno da violência entre gangues juvenis.

A pena mais grave foi imposta a um jovem de 21 anos, maior de idade no momento do ocorrido, declarado culpado por tentativa de assassinato por ter atingido a cabeça do adolescente com um martelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O único acusado que compareceu ao tribunal, em prisão preventiva, admitiu que agrediu o jovem, mas negou ter tido a intenção de matá-lo.