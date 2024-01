Líder Girona cede empate no fim contra o Betis (1-1) e pode ser superado pelo Real Madrid

Um gol do argentino Germán Pezzella na reta final permitiu ao Betis empatar em casa em 1 a 1 com o líder Girona, nesta quinta-feira (21), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Pezzella encontrou uma sobra na área e, aos 88 minutos, deixou tudo igual no placar, após o ucraniano Artem Dovbyk colocar os catalães na frente, aos 39 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dovbyk marcou assim o seu 11º gol na temporada, mas não foi suficiente para o que seria uma nova vitória da equipe revelação do primeiro turno do campeonato espanhol.