Homem armado mata 14 pessoas em universidade de Praga

"Não há nenhum indício de que este crime tenha qualquer relação com o terrorismo internacional", declarou aos jornalistas o ministro do Interior tcheco, Vit Rakusan.

O ataque ocorreu na Faculdade de Artes da Universidade Carolina, situada no centro histórico da cidade, perto de lugares emblemáticos como a Ponte Carlos.

Um jovem de 24 anos matou, nesta quinta-feira (21), 14 pessoas com uma arma de fogo em uma universidade de Praga, na República Tcheca, antes de ser morto pela polícia, informaram as autoridades tchecas, que descartaram um atentado "terrorista internacional".

O autor do ataque "foi para Praga dizendo que queria se suicidar", acrescentou Vondrasek.

Além disso, o ministro do Interior indicou que "não foi confirmada" a presença de "nenhum outro atirador" e pediu à população que seguisse as ordens da polícia.

O canal de televisão privado Nova TV chegou a mencionar uma explosão e um atirador no telhado do prédio.

As forças de segurança, que insinuaram que o autor do ataque também tinha matado o próprio pai, foram atrás dele em um edifício da Faculdade de Artes, mas não o encontraram a tempo e não puderam evitar o massacre.

Os serviços de emergência de Praga relataram na rede X que um "grande número de ambulâncias" foi posicionado nas proximidades da instituição e que, entre os feridos, havia alguns em estado grave.

O presidente tcheco, Petr Pavel, disse que estava "chocado" com o incidente.

"Estou chocado com estes acontecimentos [...] Gostaria de expressar meu profundo pesar e as minhas sinceras condolências às famílias e pessoas próximas das vítimas do ataque a tiros", disse o presidente na rede X, ao concluir hoje uma visita de dois dias a Paris.

Por sua vez, a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, transmitiu ao presidente tcheco a "solidariedade" da França diante do incidente, segundo ela mesma relatou na Assembleia Nacional.

Já os Estados Unidos condenaram o que classificaram de "ato insensato de violência".

Na rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se disse "chocada com a violência insensata do ataque a tiros que custou a vida de muitas pessoas hoje em Praga".

O incidente desta quinta é o mais violento na República Tcheca desde que o país se separou da Eslováquia em 1993.

