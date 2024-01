Hamas relata quatro mortes em ataque israelense contra passagem de fronteira com Gaza

O governo do movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza anunciou nesta quinta-feira que quatro pessoas morreram em ataques israelenses em uma passagem de fronteira, incluindo o diretor do local.

Bassem Ghaben, diretor do ponto de passagem de Karam Abu Salem (Kerem Shalom em hebraico), entre a Faixa e Israel, e três pessoas morreram "quando aviões israelenses atacaram as infraestruturas", informaram a administração responsável pelos pontos de passagem e o Ministério da Saúde do Hamas.

