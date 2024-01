Guerra se estende no Sudão e milhares de pessoas são forçadas a fugir

Mohammed Ibrahim tinha acabado de se instalar em Wad Madani após deixar sua casa na capital sudanesa, Cartum, afetada pela guerra que começou em abril. Agora os combates se ampliaram e ele precisou abandonar tudo pela segunda vez. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Wad Madani, no centro-leste do Sudão, localiza-se a 180 km ao sul de Cartum e recebeu milhares de famílias que, como Ibrahim e seus parentes, fugiram dos combates que, há oito meses, colocam em lados opostos o Exército regular e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR).

Mais de sete milhões de pessoas foram deslocadas pelos combates entre o Exército e os paramilitares no Sudão, informou a ONU nesta quinta-feira (21). "Segundo a Organização Internacional para as Migrações, até 300.000 pessoas fugiram de Wad Madani, no estado de Aljazira, em uma nova onda de deslocamentos em larga escala. Esses últimos movimentos elevarão a população deslocada do Sudão a 7,1 milhões de pessoas, a maior crise de deslocados do mundo", disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric. O estado de Aljazira, até agora salvo dos combates, tornou-se refúgio para meio milhão de pessoas, ao ponto de Wad Madani, a principal cidade, acabar se tornando um "centro humanitário", segundo a ONU. Porém, recentemente, os paramilitares, que já controlam a maior parte da capital, avançaram para o sul, ao longo da rodovia que liga Cartum a Wad Madani, tomando uma cidade atrás da outra. Em 15 de dezembro, invadiram a cidade e Mohammed Ibrahim e seus parentes tiveram que fugir novamente. Na terça-feira, após quatro dias de intensos combates em Wad Madani, cerca de 300.000 pessoas haviam fugido do estado, muitas "a pé e em pânico", segundo a ONU.

"É uma tragédia humana de proporções gigantescas, que agrava a crise humanitária que, por si só, é terrível no país", advertiu nesta quinta-feira a agência da ONU para as migrações (OIM).

O país africano está em guerra desde 15 de abril, quando começaram as hostilidades entre o chefe do Exército oficial, o general Abdel Fattah al Burhan, e o líder paramilitar das FAR, seu ex-aliado Mohamed Hamdan Daglo. Ibrahim e sua família se refugiram em Sennar, a 100 km ao sul de Wad Madani, mas têm dificuldades para encontrar um apartamento, explica à AFP. Outros, como Abdelrahim Imam, de 44 anos, se refugiaram na casa de um amigo em Al Faw, a 75 km de Wad Madani.