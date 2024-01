Guardiola mostra 'respeito enorme pela essência do Brasil'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, mostrou sua admiração pelo futebol brasileiro, nesta quinta-feira (21), véspera da final do Mundial de Clubes contra o Fluminense no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

"Adoro a forma como eles trocam passes, o respeito pela bola, adoro. Sei perfeitamente como é o time que vamos enfrentar, um respeito enorme pela essência do Brasil", disse Guardiola na coletiva de imprensa antes do jogo.

"Quando eu era criança ouvia do meu pai os triunfos do Brasil com as diferentes gerações, muitos passes, lentos e rápidos, como eles administram os dois ritmos, já vejo isso há muitos anos", acrescentou Guardiola, que tem a oportunidade de erguer o troféu de seu quarto Mundial de Clubes, depois dos dois conquistados com o Barcelona, e outro com o Bayern de Munique, experiência que não o deixa menos nervoso.