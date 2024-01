Galtier, ex-técnico do PSG, é absolvido de acusações de assédio e discriminação

O Tribunal Correcional de Nice absolveu, nesta quinta-feira (21), o ex-técnico do Paris Saint-Germain Christophe Galtier das acusações de assédio e discriminação, especialmente contra jogadores muçulmanos, quando ele era técnico do clube da cidade do sul da França.

A promotoria pedia pena de um ano de prisão com sursis e multa de 45 mil euros (cerca de R$ 242 mil pela cotação atual) por supostos comentários feitos sobre o Ramadã e jogadores muçulmanos.

Mas o tribunal de Nice absolveu o treinador de 57 anos de ambas as acusações, de acordo com o seu veredicto.