França fechará embaixada no Níger, segundo fontes diplomáticas

A França fechará sua embaixada no Níger, onde o ressentimento contra a ex-potência colonial cresceu desde o golpe de Estado em julho, porque não pode mais "funcionar normalmente nem cumprir suas missões", disseram fontes diplomáticas nesta quinta-feira (21).

"Após o ataque em 30 de julho contra nossa embaixada e depois do bloqueio de nossas instalações pelas forças nigerinas, retiramos a parte essencial de nosso pessoal diplomático no final de setembro", afirmaram as fontes.

A delegação francesa neste país da África Ocidental "não está mais em condições de funcionar normalmente ou cumprir suas missões. Diante dessa situação, decidimos fechar em breve nossa embaixada", disseram as fontes.