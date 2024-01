Fifa "toma nota" da decisão da justiça europeia sobre a Superliga

Já a Uefa minimizou o impacto da decisão, considerando que já havia corrigido as "lacunas" do texto anterior em 2022.

"A Fifa irá agora analisar a decisão, em coordenação com a Uefa, as outras confederações e as federações-membro, antes de fazer qualquer outro comentário", acrescentou a organização num comunicado muito prudente.

A Fifa renovou a sua confiança "na natureza específica do esporte, incluindo a sua estrutura piramidal baseada na meritocracia desportiva e nos princípios do equilíbrio competitivo e da solidariedade financeira" diante de um projeto de Superliga concebido pelos doze clubes mais poderosos da Europa, numa sistema de concorrência fechada.

"O futebol deve a sua longa e gloriosa história aos princípios acima mencionados, que a Fifa, as confederações e as federações nacionais continuarão a promover no futuro, no interesse de todos os torcedores do futebol no mundo", concluiu a entidade.

