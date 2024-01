Felipe Melo otimista contra o City: 'Parecia impossível vencer a Libertadores e vencemos'

O veterano meia convertido em zagueiro, Felipe Melo, lembrou dos recentes triunfos do Fluminense para destacar as chances de seu time contra o todo-poderoso Manchester City, na sexta-feira (22), na final do Mundial de Clubes.

"Era impossível para o Fluminense se classificar num grupo tão forte na Libertadores, mas nos classificamos em primeiro. Era impossível para o Fluminense vencer a Libertadores, e nós vencemos. Era impossível para o Flu chegar à final do Mundial e chegamos", argumentou Melo, de 40 anos, durante a coletiva de imprensa em que compareceu ao lado do técnico Fernando Diniz.

O experiente jogador que já atuou em times como Galatasaray, Inter de Milão e Palmeiras ao longo de sua longa carreira, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira, lembrou da importância de "continuar trabalhando com muita humildade e fé".