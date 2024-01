Ex-advogado de Trump condenado por difamação, Giuliani se declara em insolvência

Rudy Giuliani, ex-advogado pessoal de Donald Trump, se declarou em insolvência, nesta quinta-feira (21), poucos dias depois de ser condenado a pagar mais de 148 milhões de dólares (R$ 721 milhões, na cotação atual) por difamar dois agentes eleitorais em 2020.

Em seu pedido de insolvência, o ex-prefeito de Nova York declara bens no valor de até US$ 10 milhões (R$ 48,7 milhões) e um passivo de até US$ 500 milhões (R$ 2,43 bilhões).