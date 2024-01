Eleições na República Democrática do Congo entram no segundo dia em cenário de muitos problemas

A República Democrática do Congo (RDC) entrou nesta quinta-feira (21) no segundo dia das eleições gerais, um pleito afetado por graves problemas logísticos e no qual alguns locais de votação nem chegaram a abrir as portas.

O empobrecido país da região central da África vota para definir o presidente e os parlamentares, nacionais e provinciais, além de vereadores locais, nas eleições de turno único, que começaram na quarta-feira.

Quase 44 milhões de pessoas estão registradas para votar no país de 100 milhões de habitantes.