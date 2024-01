Drone russo atinge imóvel residencial em Kiev

O alarme antiaéreo soou à noite e, minutos depois, moradores da capital sentiram fortes explosões. "Um imóvel residencial em Kiev sofreu o impacto de um Shahed", drone de fabricação iraniana que costuma ser usado pelo exército russo, afirmou o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andrii Yermak, no aplicativo Telegram.

Trata-se de um dos primeiros incidentes desse tipo em meses em Kiev, onde as defesas antiaéreas costumam neutralizar os bombardeios recorrentes com drones e mísseis russos.

O incidente foi registrado no bairro de Solomiansky, no sudoeste da capital, onde um edifício ficou "em chamas na parte superior", informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, também no Telegram. Um homem recebeu atendimento médico nesse bairro, segundo Klitschko, e outro ferido foi atendido no local.

A administração militar da cidade publicou fotos de residências com as janelas destruídas pela explosão e assegurou que não se tratou de um drone explosivo, mas de um drone neutralizado pelas baterias antiaéreas.

O prefeito também explicou que outro drone russo havia sido derrubado pelo exército e que os destroços caíram sobre um imóvel no leste de Kiev.

A aeronáutica ucraniana informou que grupos de drones russos avançavam pelo país em diferentes direções rumo ao centro, oeste e sul da Ucrânia.